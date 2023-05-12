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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق لجلسة طلب إطلاق سراحه بإسلام أباد.. شاهد

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى محكمة في إسلام أباد لحضور جلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة، اليوم الجمعة، تحت حماية أمنية مشددة حيث اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في أماكن أخرى بالمدينة ، حسبما ذكرت محطة جيو تي في.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية مدججة بالسلاح والشرطة خارج المحكمة بينما كان خان يستقل موكبا يضم نحو 12 عربة، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت الإذاعة إن خان ، الذي كان يرتدي نظارات داكنة ويرتدي قميص شالوار كاميز أزرق سماوي ، وهو القميص والسراويل الفضفاضة الشعبية في باكستان ، ودخل إلى المحكمة محاطًا بمحامين وقوات الأمن.

وقال جيو إن أنصار خان اشتبكوا مع الشرطة في أماكن أخرى بالمدينة بينما قامت الشرطة بتطهير الطرق أمام موكبه.

وقضت المحكمة العليا يوم الخميس بإلقاء القبض عليه في وقت سابق هذا الأسبوع ، والذي أشعل فتيل اضطرابات دامية في الدولة المسلحة نوويا ، بأنه باطل وغير قانوني.

 

وقال حزب تحريك إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان إن الآلاف من الباكستانيين المسالمين سوف يتجمعون في إسلام أباد تضامنا مع زعيمهم ، الذي قالت الشرطة إنه سُمح له بمقابلة 10 أشخاص مساء الخميس في دار ضيافة تابعة للشرطة.

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