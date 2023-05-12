إزالة 44 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرى مركز الفتح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعد على أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمركز الفتح، ضمن فعاليات المرحلة الأولى التي بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 19 مايو تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، فى إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بقرى مركز الفتح على مساحة 350متر مربع مباني و20 قيراط زراعة من اراضى أملاك الدولة وإزالة 250متر تعدى على ارض زراعية ملك الاهالى حيث تمت تلك الحملات تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ،وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.



ووجه محافظ أسيوط ،رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وازالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجدداً على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



تجدر الإشارة إلى أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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