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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

مباراة الأهلى والترجى التونسي.. يترقب عشاق وجماهير المارد الأحمر مباراة فريقهم اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى والترجى التونسى، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورتس على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بما فيها مواجهة اليوم وذلك باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية عن إذاعة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر عبر قناة بين سبورت 4 المشفرة.

وفيما يلي تردد  4 bein sports بي ان سبورت على النايل سات:

تردد القناة: 11054
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

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القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلى والترجى

تنقل المباراة أيضًا عدد من القنوات المفتوحة الآتية: قناة أرينا الكرواتية، وكذلك قناة إي تي في الإثيوبية بالإضافة إلي القناة التونسية الأرضية المفتوحة.

وفيما يلي نستعرض تردد القنوات الناقلة المفتوحة لنقل مباراة الأهلى والترجى اليوم كما يلي:

تردد قناة أرينا سبورت

القمر الصناعي: يوتلسات
التردد: 11512
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 30000

تردد قناة etv

القمر الصناعي : النايل سات
التردد: 11513
الاستقطاب: عمودي
التصحيح: 4/3
الترميز: 27500

تردد قناة تونس الأرضية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10873 – 10795 – 11658 – 11727
الاستقطاب: أفقي
التصحيح: 4/3
الترميز: 27500

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الترجى

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي فى مباراة الذهاب اليوم كما يلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد عبد المنعم - علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم : محمود كهربا.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن عن حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم فى مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الحكم الكيني بيتر كاماكو.

ويساعد الكينى بيتر كاماكو، حكم مباراة الأهلى الترجى والتى تقام علي ملعب رادس، سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، والحكم الرابع الصومالي عمر عبد القادر.

ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

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تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

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