ثلاثي ناري في الهجوم.. مهيب عبد الهادي يتوقع تشكيل الأهلي أمام الترجي

توقع الإعلامي مهيب عبد الهادي، تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب”: “محمود متولي لن يتواجد في مباراة الترجي، مش جاهز وفي فحوصات لذلك اعتقد أنه خارج تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الترجي”.

وتابع مهيب عبد الهادي: “التشكيل المتوقع للنادي الأهلي، حراسة المرمي محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول - عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني، خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - حمدي فتحي، وخط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو”.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم