عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 4 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي بـ تايلاند

صدى البلد

 

نجح منتخب مصر للمواي تاي في حصد 4 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكبار التي أقيمت في مدينة بانكوك بمشاركة 102 دولة.

وجاءت الميداليات بواقع 3 فضيات وأخرى برونزية حيث فاز اللاعب أحمد سامح بالميدالية الفضية بعد الخسارة أمام بطل فيتنام دانج مسنها في نهائي وزن 45 كجم، كما حصد أحمد ناصف الميدالية الفضية أيضًا بعد الخسارة أمام اللاعب المغربي بوديك إبراهيم في نهائي وزن 91 كجم.

وحصدت اللاعبة غادة مبارك الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نظيرتها الفيتنامية تويات ترين في المباراة النهائية في نهائي وزن 75 كجم، فيما فازت اللاعبة مي خالد فوزي بالميدالية البرونزية.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للكبار بعد الوصول إلى المباريات النهائية في منافسات البطولة وتحقيق 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية وسط منافسة شرسة بين الدول التي شاركت في البطولة.

وشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند ببعثة مكونة من سبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مستر رفعت جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا مدربًا، والمهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي.

وضمت قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من أحمد سامح حلمي، حمد رمضان محمد، محمد محمود محمود، أحمد ناصف، نهى محمد علي، مي خالد فوزي، غادة مبارك عبد العظيم.

مواي تاي منتخب مصر مصر بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة علي استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

بشكل ساخر .. محمد هنيدي يعلق على أزمة الفيسبوك

أخبار التعليم.. الرد على استفسارات المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

حكم زيارة القبور يوم الجمعة .. هل تجوز للنساء؟

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ