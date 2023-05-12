تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك محافظات معرضة لسقوط الأمطار.



وأضافت منار غانم، في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة غدًا ستكون مثل درجات الحرارة اليوم، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ستسجل 29 درجة، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية غدًا ستتكون بالمناطق القريبة من الزراعات، وعلى المواطنين توخى الحذر وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأرصاد تتوقع سقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية ومطروح وشمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية"، والسواحل الشمالية الشرقية "رفح والعريش ودمياط وبور سعيد"



فيما حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة والبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

درجات الحرارة



وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة من يوم السبت ستتجه لـ الارتفاع و ستصل لأكثر من 30، وأن أقل درجة ستسجل خلال الأسبوع المقبل 29، وأن فترة المساء الجو يشهد انخفاض فى درجات الحرارة.



درجات الحرارة الجمعة :

القاهرة 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنهــــا 29 17

دمنهور 28 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 18

طنطا 28 18

دمياط 25 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 24 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 14

كاترين 26 10

الطور 33 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 34 21

سفاجا 34 20

مرسى علم 34 21

شلاتين 33 22

حلايب 32 20

أبورماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 33 19

بني سويف 32 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 18

سوهاج 33 21

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 22

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 39 22