انخفاض درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،حالة الطقس الأيام القادمة.



وقالت "منار غانم" إن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة، ومن الممكن أن نشاهد الـ 4 فصول في يوم واحد.، متابعة: بالأمس كانت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.



واسترسلت: هناك انخفاض في درجات الحرارة والبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية، ما سيترتب عليه قلة الشعور بالحرارة، بفارق 4 درجات، لتصل درجة الحرارة 29 درجة على القاهرة الكبرى.

تحذيرات من الأرصاد الجوية

ونوهت بأن السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحري، معرضه لتساقط الامطار، الغير مؤثرة، مشيرة إلى أن تلك الاجواء مستمرة حتى الغد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، محذرة من الانخداعلا في درجات الحرارة ليلا، واصطحاب جلكت.

