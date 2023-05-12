تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 12 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار على القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة :



العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 18

الإسكندرية 23 - 17

الإسماعيلية 30 - 19

الأقصر 39 -22

قنا 33 - 21

سوهاج 31 - 18

المنيا 34 - 21