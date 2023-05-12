قبل مواجهة الأهلي والترجي| نجم الزمالك يوجه رسالة مثيرة للجماهير

وجه شوقي السعيد نجم الزمالك السابق رسالة لجمهوره ومتابعيه قبل مواجهة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوقي السعيد فى تغريدة له: "الترجي والأهلي أيهما اقرب ؟".



وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.