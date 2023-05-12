فيفا يعتمد القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للشباب

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم قوائم المنتخبات الـ 24 التي تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة التي ستقام الأرجنتين .



وأرسلت جميع المنتخبات القوائم الرسمية للاعبيها الذين سيشاركون في البطولة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

ويشارك في البطولة ما مجموعه 504 لاعبين، حيث سجلت جميع المنتخبات الـ 24 الحد الأقصى لعدد اللاعبين المسموح به (21 لاعباً).



وستكون ملاعب الأرجنتين على موعد مع نجوم المستقبل، الذين سيسيرون على خُطى أساطير عالميين أمثال ليونيل ميسي وبول بوجبا وإيرلينج هالاند، وغيرهم من النجوم الذين تألقوا في النسخ السابقة من هذه البطولة المرموقة.