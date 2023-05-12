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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات مالية على مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ

صدى البلد

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم " يويفا "فرض عقوبات علي مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ بسبب تصرفات المشجعين خلال مواجهات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا

وقرر يويفا فرض غرامه مالية علي نادي مانشستر سيتي وصلت لـ5.250 يورو بسبب إشعال المشجعين الألعاب النارية وإلقاء أشياء في ملعب المباراة امام فريق بايرن ميونخ والتي اقيمت علي ملعب الاتحاد

وتم تغريم نادي بايرن ميونخ 8.250 يورو لإلقاء الجماهير أشياء داخل الملعب في مباراة الاياب بملعب الاليانز أرينا

وكان فريق مانشستر سيتي حقق الفوز علي بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 في مباراتي الذهاب والاياب وحسم الفريق الانجليزي التأهل الي نصف نهائي البطولة .

ووقع اليويفا غرامه علي نادي تشيلسي بمبلغ 4.000 يورو بسبب اقتحام ملعب ستامفورد بريدج خلال مباراة ريال مدريد في ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا

وتم إقصاء فريق تشيلسي الانجليزي علي يد ريال مديد بعد الخسارة بنتيجة 4-0 في المباراتين .
 

مانشستر سيتي تشيلسي بايرن ميونخ دوري ابطال أوروبا

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