النشرة الدينية.. هل ألزم الشرع الخاطب بتقديم شبكة من الذهب؟.. وكيف تكون الصلاة قرة عيني؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة
«الأزهر للفتوى الإلكترونية» للشباب: حب الوطن والدفاع عنه جهاد في سبيل الله
حكم تلقين المصلي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه.. الإفتاء توضح
خطيب الجامع الأزهر : الغاية من الخلق التحاب والتعارف بين الناس
هل ألزم الشرع الخاطب بتقديم شبكة من الذهب.. وما البدائل في الإسلام؟
خطيب المسجد الحرام: أكثر العبادات ذكرا بالقرآن فرضها الله من غير واسطة
كيف تكون الصلاة قرة عيني؟.. خطيب المسجد الحرام: كانت قربة جميع الأنبياء بـ5 أمور