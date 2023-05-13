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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر سوق لبيع الكلاب.. حكايات المربين بالمحلة: أعلى درجات الوفاء والأمان في الحراسة|فيديو

الكلاب الشرسة
الكلاب الشرسة

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار تدشين اكبر الأسواق المتخصصة فى تربية وبيع كلاب الحراسة الشرسة بمنطقة سوق الجمعة طوال أكثر من 40 سنة متوالية حتي أصبح اكبر الأسواق بمنطقة محافظات وجه بحري .

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 اشتهر سوق المدينة العمالية بوجود فصائل متنوعة من الكلاب الجرو وغيرها حيث شاع صيت بيع كلاب الحراسة البلجيكي والميلانو ودوبر مان والولف والخليط حيث تتراوح اسعارهم ما بين "500 جنيه _2500 جنيه " الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر ولاقي استحسان محبي شراء الكلاب بكافة أنواعها علي مستوي الجمهورية .

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"الحمد لله أنا بقالي أكثر من 35 سنة بربي كلاب بكافة أنواعها في بداية حياتي كنت بربي عشان ونس ليا داخل بيتي ولكن الأمور تبدلت بعدما أصبحت أرملة خلال 8 سنوات الماضية "بتلك الكلمات عبرت الحاجة ام محمد صاحبة 57 سنة حديثها عن حبها لتربية الكلاب لافتة بقولها "انا حاليا عاملة مزرعة كبيرة بعيده عن الكتلة السكنية وخصصتها في تربية كلاب الحراسة البلجيكية وميلانوا من أجواد الأنواع الجيدة في حراسة المنازل والمنشٱت بكافة أنواعها".

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كما كشفت مربية الكلاب بقولها "انا بحب الكلاب زي ولادي بالظبط عشان هم كائنات تعشق الوفاء والونس في الحياة وشراستها بتكون بتدريبها لأكثر من 3 أشهر متوالية علي فنون الحراسة وتأمين حياة المواطنين "مشيرة بقولها "الكلاب البوليسية أثبتت نجاحها في كشف هوية تجار المخدرات والقتلة والخارجين علي القانون " .


من جانب آخر أفاد محمد حسن أحد المربين أن الكلاب أكثر دراية بالواقع المحيط بها كونها تمتلك حواس منذ مراحل صغرها تمكنها من التعرف علي هوية اللصوص أثناء حراستها بالمنشأت الخاصة أو الحكومية لافتا بقوله"من الممكن تحديد اعمار الكلاب في اوائل اشهر عمرها من خلال كشف أسنانها وأنيابها ومتابعة نمو حوافرها التي تحدد مدي العمر الزمني لها وكفاءتها علي أداء فنون الحراسة الشرسة".

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الجدير بالذكر أن سوق بيع وشراء الكلاب بالمدينة العمالية يدشن يومي الثلاثاء والجمعة وسط تزايد أعداد المربين والراغبين في شراءهم تزامنا مع ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة العلاج البيطرية في علاجهم الدوري .

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