بعد فوز الأهلي على الترجي.. خالد بيومي: مبروك لسيد القارة البعبع

هنأ المحلل الرياضي خالد بيومي،النادي الاهلي بعد الفوز علي الترجي بثلاثية في نص نهائي دوري ابطال افريقيا فيمباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب: مبروك لسيد القارة البعبع ولكل جماهيرة العظيمة 👌.

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .