الحكومة تجهز مفاجأة لـ 22 مليون مواطن خلال ساعات| ماذا يحدث؟

ينتظر نحو 22 مليون مواطن ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة مفاجأة سارة من الحكومة تقدم خلال ساعات من الآن، تحديدا صباح الاثنين المقبل ، فما الذي سيحصل عليه هؤلاء المواطنين؟.

زيادة 25% في معاش تكافل وكرامة

وضمن قرارات الرئيس السيسي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات ، أصدر الرئيس قرارا بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، حيث أكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

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كيفية الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة؟

يمكن للمستحقين الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بتقديم هذه المستندات حسبما أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن :

1- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويكون بها عنوان سكن المتقدم.

2- صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان بقيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- في حالة المرض المزمن، وجود مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ومن أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ما يلي :

1- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 الي 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

3- شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- برنامج كرامة يشتترط من المسنين بعمر يبدأ من 65 سنه أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين ان يقوم بأداء العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي

5-الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

كيفية حساب معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة:

1- من يحصل على 500 جنيه، بعد زيادة 25%، تصل إلى 625 جنيها.

2- من يحصل على 450 جنيهًا، بعد زيادة 25% تصل إلى 562.5 جنيه.

3- من يحصل على 450 جنيهًا، بعد زيادة 25% تصل إلى 562.5 جنيه.

4-من يحصل على 350 جنيهًا، بعد زيادة 25% تصل إلى 437.5 جنيه.