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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصين تجري تجربة تشغيلية لسكة القطارات الجوية في ووهان

سكة القطارات الجوية
سكة القطارات الجوية

عرضت فضلئية “يورونيوز” تقريرا مصورا عن إجراء تجربة تشغيلية لسكة القطارات الجوية في ووهان


وأجرت الصين تجربة تشغيلية لقطار سكة الحديد الجوية "أوبتيكس فالي فوتون"، الخميس، في ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين.

 

ويقع مشروع سكك الحديد الجوية في وسط الصين، بطول يبلغ 26.7 كيلومترًا، ويرى المنظمون له بأنه سيدعم السياحة في المنطقة.

 

ويمكن لركّاب هذه القطارات الاستمتاع بالمناطق الخضراء، ما يعزز مفهوم البيئة الخضراء.

 

وتم تصميم هذه القطارات للتنقل ومشاهدة المعالم السياحية على حد سواء، ويستخدم مزايا الحركة الجوية ثلاثية الأبعاد، ويتميز بإطلالة لمشاهدة معالم المدينة بمقدار 270 درجة، مما سيجلب للركاب تجربة جديدة.

 

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