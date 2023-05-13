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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الريال وتراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية، استقرارا،عدا الدينار الكويتي الذي تراجع 7 قروش فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 مايو 2023وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر.‘


أسعار العملات العربية في البنك الأهلي


الدينار الكويتي يسجل 100.70جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت  عند 99.69جنيه للشراء و100.70جنيه للبيع بتراجع نحو 7 قروش مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي 

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تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13 مايو 2023

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800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت  فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت  فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية اليوم السبت فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.69جنيه للشراء و 100.70جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو  8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.57جنيه للشراء و 101.01جنيه للبيع بتراجع 7 قروش .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية اسعار العملات العربية سعر الريال السعودى الدينار الكويتي جنيه

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