هل يجوز للأرملة الذهاب للحج في فترة العدة ؟.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الأرملة في فترة العدة لأداء العمرة أو الحج لا يجوز شرعا قبل أن تقضي فترة العدة كاملة هكذا أمرها الله عز وجل في كتابه العزيز:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " .

وأضاف وسام خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية أثناء الإجابة على سؤال يقول: توفى زوجي وبعد الوفاة بشهر توجهت لأداء العمرة فهل هذا جائز ؟ لا يجوز لكي أن تفعلي ذلك لأن الأصل في العدة أن تبيتي في منزلك وتخرجي للضرورة فقط للعمل أو الكشف عند الطبيب أو لإحضار احتياجات الحياة من مأكل ومشرب وخلافه .

وأوضح أنه يجوز أن تذهب المرأة في فترة العدة للعمرة إذا كانت قد حجزت العمرة ودفعت المبلغ المالي ويصعب استرداده وبالتالي يضيع عليها هذا المبلغ وهنا يجوز لكي الذهاب إلى العمرة أو الحج لأن الشرع يرفض ضياع الأموال وقد يجوز لكي إذا كان المحرم الذي سيذهب معكي لا يتسنى له العمرة أو الحج إلا هذا العام فقط وبالتالي إذا لم يذهب

الضوابط الشرعية لفترة العدة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراة المتوفي عنها زوجها عليها شيئين، الأول هو العدة والمكوث في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرا، والثاني هو الحداد.

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن العدة ليس معناه حبس المراة عن الخروج من البيت، ولكن يجب عليها عدم المبيت خارج المنزل ، وتبتعد عن الزينة من ارتداء الذهب أو الفضة أو الحرير أو الملابس التي تلفت الأنظار ، فمثلا لو لبست اللون الأسود وبه نقوش تلفت الأنظار فلا ترتديه، وكذلك لا تستعمل العطور.

وأشار إلى أنه يجوز لها الخروج من المنزل نهارا، ولو كانت موظفة تذهب إلى عملها أو تزور أقاربها.

هل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج او العمرة بدون محرم ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب "عبد السميع" قائلا: أن الزوجة يجوز لها أن تذهب للعمرة دون زوجها، مادامت في رفقة آمنة.

وأشار الى أن السلطات السعودية تسمح للسيدات لمن هن فوق الخامسة والأربعين من العمر، أن يعتمرن دون أزواجهن.

