منتخب مصر : نقدم احتجاجا للكاف اليوم لتغيير موعد مباراة غينيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أن اتحاد الكرة سيتقدم بإحتجاج رسمى للاتحاد الافريقى الكاف اليوم بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا بتصفيات امم إفريقيا.

وقال غرابة فى تصريحات تليفزيونية :" خاطبنا الكاف مرتين عقب معسكر مارس الماضي لمعرفة موعد ومكان إقامة مباراة منتخب مصر وغينيا ولكن لم يتم الرد، وأرسلنا خطاب لمنتخب غينيا فوجئنا بالرد أمس بأن المباراة يوم 14 ولديهم مباراة ودية يوم 17 مع البرازيل.

ويضيف مدير منتخب مصر:" ندرس الأمر منذ فترة ولدينا عروض لمباريات ودية لم نستقر علي موعدها بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة غينيا"

منتخب مصر يقدم احتجاج للكاف

وتابع :"اليوم سنقدم احتجاج رسمي للكاف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا وخلال يومين أو ثلاثة أيام سيصل الرد".

ويضيف غرابة :" أهنئ الأهلي بالفوز علي الترجي فهو ممثل مصر في أفريقيا وله كل الدعم، نهائي دوري الأبطال يوم 11 أو 12 يونيو، سواء كان طرف النهائي الوداد أو صن داونز سيعاني اللاعبين من الاجهاد بسبب السفر للمغرب أو جنوب أفريقيا"