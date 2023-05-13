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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات النقل الثانوي

متابعة أعمال امتحانات
متابعة أعمال امتحانات الأزهر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي للمنطقة، سير أعمال امتحانات النقل الثانوي، والتأكد من عدم وجود شكاوى أو عوائق تواجه سير الامتحانات، حيث تفقدا معهد فتيات مكة المكرمة، ومعهد بنين المدينة المنورة، التابعين لإدارة العامرية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم للقسمين العلمي والأدبي، واللغة الفرنسية للقسم الأدبي، والفيزياء للقسم العلمي.

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وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان، عدم رصد أي شكوى أو عوائق تعوق العملية الامتحانية، ولا توجد شكاوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج.
وشدد خميس على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات في جميع المعاهد الأزهرية، وأن الأسئلة لا يوجد بها شكاوى وأنها مطابقة للمواصفات الفنية للامتحانات وأنها مطابقة للمنهج.

الاسكندرية الإسكندرية الأزهرية العملية الامتحانية القران الكريم اللغة الفرنسية المدينة المنورة

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