صوروا ورقا للغش.. رصد مخالفات بلجان إعدادية بالدقهلية

رصدت غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية قيام الطالبة “م م أ” بلجنة السنبلاوين الإعدادية والطالبة “ر م م” بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية وذلك من أجل غش مادة اللغة العربية.

وتم تحويل المخالفة للشؤون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه الطالبات والمراقب الأول حسب نص قانون تجريم الغش.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 594 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام حوالى 125 ألفا طالب وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى في الدقهلية.