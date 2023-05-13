سلفاكير يثمن رسالة الرئيس السيسي له حول تطورات الأوضاع في السودان| صور

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدي جنوب السودان، السفير "دينج داو دينج" القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان، وذلك في إطار متابعة زيارة وزير الخارجية "سامح شكري" إلى جنوب السودان يوم ٩ مايو ٢٠٢٣.

وأعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سوداني السفير "دينج داو"، عن الشكر والتقدير على الزيارة الهامة التى قام بها وزير الخارجية "سامح شكري"، إلى جنوب السودان يوم ٩ مايو ٢٠٢٣، مثمنًا الرسالة التى نقلها وزير الخارجية المصري من الرئيس عبد الفتاح السيسي" إلى نظيره الجنوب سوداني "سالفا كير ميارديت" حول تطورات الأوضاع في جمهورية السودان وكذا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



ومن جانبه، أكد السفير "معتز مصطفي عبد القادر" على قوة ومتانة العلاقات التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، واعتزام جمهورية مصر العربية مواصلة دعمها وجهودها لتقديم المساعدة لدولة جنوب السودان في مختلف القطاعات والمجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأزمة السودانية وانعكاساتها على الدولتين باعتبارهما دولتي جوار مباشر للسودان.

سفير مصر في جنوب السودان

لقاء سفير مصر بجوبا مع القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان

لقاء سفير مصر بجوبا مع القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان

لقاء سفير مصر بجوبا مع القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان