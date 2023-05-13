مشاهد صادمة لمطار الخرطوم نتيجة الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يظهر الدمار الذي لحق بمطار الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع.

وتعمل مصر منذ اليوم الأول من اندلاع الازمة في السودان في منتصف أبريل 2023، على الوساطة لتهدئة الوضع والوصول للسلام في السودان.

ودعت أطراف النزاع في 16 أبريل 2023، على ضوء استمرار العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنًا لدماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات، حفاظاً على سلامة واستقرار البلاد، وحماية مقدرات الشعب السوداني وطموحات ثورته المجيدة.