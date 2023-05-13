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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحزب الموريتاني الحاكم: سنحقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات

صدى البلد

قال رئيس الحزب الموريتاني الحاكم حزب الإنصاف ماء العينين ولد أييه، إن حزبه سيحقق فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية الجارية حاليا بالبلاد.

وأشاد ولد أييه - في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات اليوم / السبت/ - بجو السكينة والهدوء الذي جرت فيه الحملة الانتخابية، مؤكدا أنها خطوة مهمة في سبيل تكريس الديمقراطية.

وفي السياق أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى 18% في عموم البلاد، وذلك في حدود منتصف النهار.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد تقي الله ولد الأدهم، إن هذه النسبة أخذت من نحو 449 مكتبا موزعة على عموم البلاد.

وكانت مراكز الاقتراع البالغ تعدادها 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد قد افتتحت أبوابها في السابعة من صباح اليوم في موريتانيا إيذانا ببدء عمليات الاقتراع لانتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسا بلديا من 4500 مستشارا وثلاثة عشر مجلسا إقليميا..ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.7 مليون من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح من بينهم عشرة آلاف امرأة.
 

رئيس الحزب الموريتاني الحزب الموريتاني موريتانيا

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