بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات بين النساء والرجال والبعض يعاني منها بشكل عنيد ولاتزول بالوصفات الطبيعية والكريمات الموضوعية.



ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نعرض لكم حيلا غير تقليدية تساعد فى علاج الهالات السوداء

اليوجا والتأمل

أحد الأسباب الكامنة وراء ظهور الهالات السوداء هو التوتر والاكتئاب ونمط الحياة غير المنتظم. وبالتالي ، فإن أحد أكثر الطرق حكمة للتعامل مع الهالات السوداء هو الحفاظ على الهدوء والاتزان. ولكن نظرًا لأن التوتر جزء لا يتجزأ من حياتنا ، فإن هذا ليس ممكنًا دائمًا.

لا تعمل اليوجا على تهدئة العقل فحسب ، بل تساعد أيضًا على تنظيم ساعة الجسم ، والأهم من ذلك أنها تعالج معظم مشاكل الجسم من الجوهر.

النوم المنتظم

يمكن القول إن أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند محاولة التخلص من الهالات السوداء - الحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم.

يضمن النوم المنتظم أن يكون لجسمك (وبالتالي بشرتك) وقتًا كافيًا للراحة والإصلاح والتجديد وهذا يحسن من نضارة بشرتك وكذلك صحتك العامة ومن أول الأشياء التي تكشف عن ظروفنا الصحية الداخلية سوء حالة الجلد. يمكن أن يكون النوم المناسب بشكل منتظم أكبر سلاح لك لمنع وتقليل الهالات السوداء على المدى الطويل.