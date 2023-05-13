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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا ترحب بـ "إعلان جدة" بين طرفي النزاع في السودان

وزارة الخارجية التركية
وزارة الخارجية التركية

أعلنت تركيا عن ترحيبها بـ إعلان جدة الذي تم توقيعه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها "أن تركيا ترحب بإعلان جدة والذي ينص على تلبية الاحتياجات الانسانية وتسهيل الأنشطة الإغاثية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما عبرت الوزارة عن أملها في أن يقف الإعلان إطلاق النار ويقدم حوار متكامل للسودان.

وعبرت الوزارة عن تمني تركيا في تحقيق تحسن للوضع الإنساني في السودان وضمان سلامة المواطنين وحصولهم على جميع حقوقهم.

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