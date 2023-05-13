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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شنطة فيها 100 ألف جنيه | تصرّف تلميذين شقيقين يذهل الجميع بالغربية

أسرة الطالبين بالغربية
أسرة الطالبين بالغربية

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف أسرة طالب وشقيقته بمدرسة التربية الإسلامية التابعة للإدارة شرق طنطا التعليمية عقب عثورهما على حقيبة بها 100 ألف جنيه ورفضهما العودة إلى منزلهما إلا بعد اللجوء إلى والدهما وإعادتها الحقيبة بالأموال التي بداخلها إلى مالكها. 
 

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وتعود أحداث الواقعة حينما عثر كلا الطفلين على مبلغ مالي يقدّر بـ100 ألف جنيه وعملات أجنبية، عثرا عليها أثناء خروجهما من المدرسة الخاصة بهما، عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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في ذات السياق كشف باسم الحلوجي، موظف في مجمع محاكم طنطا، ووالد الطفلين  محمد باسم الحلوجي وشقيقته تيسير، بالصف الرابع بمدرسة دار التربية الإسلامية، بمدينة طنطا أن كليهما عثرا على حقيبة تحوي المبلغ المالي وتوجها بها إلى المنزل وأخبراه بما حدث وبعد فترة تواصل مع صاحب الحقيبة عقب إعطاء المواصفات الخاصة بالمبلغ المالي ولون الحقيبة جرى تسليمها له.

وتابع والد الطفلين إنهم رفضوا الحصول على مكافأة أو نسبة من المال عقب عرض صاحب المبلغ مكافأة عليهم، قائلا "دي أمانة وواجب ردها لصاحبها".

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في المقابل كرمت إدارة مدرسة دار التربية الإسلامية، بالتربية السليمة للطفلين، ومنحتهما شهادة تكريم، على ما فعلاه بضرب المثل والقدوة في الأمانة، والبحث عن صاحب المبلغ المالي ورده إليه بدون الحصول على أي مبلغ مالي منه.


وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إن ما فعله الطالبان رسالة مجتمعية مهمة تستحق كل الإجلال والتكريم لدور أسرتهما في تربيتهما الجيدة طوال السنوات الماضية.

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