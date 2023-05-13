رئيس غرفة الإسكندرية التجارية : إنشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق

اكد احمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ان الغرفة تسعى فى الاستمرار نحو اتخاذ اجراءات الثورة التشريعية والاجرائية وكافة محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لمنتسبيها" لافتا الى ام الغرفة تسعى لأن يكون لها دور فعال فى تنفيذ استراتيجية واضحة وسياسات ديناميكية محددة لصالح الغرفة ومنتسبيها فى جميع المجالات

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية اليوم مساء السبت انه سيتم انشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق، على غرار مبادرات دعم الغارمين، لدعم من تاثر بالمتغيرات الخارجة عن سيطرتهم وضمان عدم إفلاسهم.

ولفت الى انه من ضمن استراتيجية الغرفة سيتم دعم المنتسبين بخلق آليات للحد من المنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمى من خلال إدراج التجارة العشوائية في القطاع الرسمي.

وأعلن الى أنه سيتم السعي لإلغاء عقوبات الحبس في كافة التشريعات التجارية، والتوسع في الاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب والتوسع في خدمات الدعم الضريبى.

ولفت الى أنه سنعمل على تيسير الإجراءات الحكومية والتراخيص من خلال التوسع في مراكز التميز وخدماتها.

عقد لقاءات دورية من خلال جسر التواصل مع قيادات كافة الهيئات الحكومية لتيسير التعامل وحل المشاكل.

وأشار الى ضرورة التوسع فى تقديم خدمات الهيئات التمويلية والمانحة من ترشيد طاقة، وتدريب، ومشاركة فى المعارض الى جانب الربط مع الآليات التمويلية المختلفة، وخلق إدارات متخصصة بالغرف لتنظيم المعارض والاسواق لزيادة الموارد.

وأشار إلى أنه يجب التنسيق بين الغرف لإنشاء شركات مشتركة فى مجالات اللوجيستيات والبورصات السلعية والأسواق والمراكز التجارية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.

