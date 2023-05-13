عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة الإسكندرية التجارية : إنشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق

صدى البلد

اكد احمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ان الغرفة تسعى فى الاستمرار نحو اتخاذ اجراءات الثورة التشريعية والاجرائية وكافة محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لمنتسبيها" لافتا الى ام الغرفة تسعى لأن يكون لها دور فعال فى تنفيذ استراتيجية واضحة وسياسات ديناميكية محددة لصالح الغرفة ومنتسبيها فى جميع المجالات

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية اليوم مساء السبت انه سيتم انشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق، على غرار مبادرات دعم الغارمين، لدعم من تاثر بالمتغيرات الخارجة عن سيطرتهم وضمان عدم إفلاسهم.

txt

عوَّض خسائره الصباحية.. اعرف آخر أسعار الذهب اليوم

txt

الغرف التجارية: آن الأوان لطرح رؤية استراتيجية تضمن تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا

ولفت الى انه من ضمن استراتيجية الغرفة سيتم دعم المنتسبين بخلق آليات للحد من المنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمى من خلال إدراج التجارة العشوائية في القطاع الرسمي.

وأعلن الى أنه سيتم السعي لإلغاء عقوبات الحبس في كافة التشريعات التجارية، والتوسع في الاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب والتوسع في خدمات الدعم الضريبى.

ولفت الى أنه سنعمل على تيسير الإجراءات الحكومية والتراخيص من خلال التوسع في مراكز التميز وخدماتها.

عقد لقاءات دورية من خلال جسر التواصل مع قيادات كافة الهيئات الحكومية لتيسير التعامل وحل المشاكل.

وأشار الى ضرورة التوسع فى تقديم خدمات الهيئات التمويلية والمانحة من ترشيد طاقة، وتدريب، ومشاركة فى المعارض الى جانب الربط مع الآليات التمويلية المختلفة، وخلق إدارات متخصصة بالغرف لتنظيم المعارض والاسواق لزيادة الموارد.

وأشار إلى أنه يجب التنسيق بين الغرف لإنشاء شركات مشتركة فى مجالات اللوجيستيات والبورصات السلعية والأسواق والمراكز التجارية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
 

الاسواق غرفة الإسكندرية التجارية التنمية الاقتصادية الدعم الضريبى مصلحة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 13 مايو 2023

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 13 مايو 2023

أسعار الذهب تنخفض 390 جنيها خلال أسبوعين.. تفاصيل

أبو المكارم: 844 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2022

آي صاغة: أسعار الذهب تواصل التراجع محليا وعالميا

بفائدة 5% متناقصة.. اتفاق مع البنك الأهلي لتمويل تطوير مصانع المسبوكات

غرفة الحبوب: تداول الأقماح بالبورصة السلعية ساعد على خفض سعر طن الدقيق

وزير الصناعة: تيسيرات جديدة للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالمجمع الصناعي في المحلة

ترشيحاتنا

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

غاز مجاني وزيادة رواتب.. هل تزيد وعود أردوغان من تفوقه في انتخابات الغد؟

فلسطين ترحب بالجهد المصري للتوصل لاتفاق وقف النار مع إسرائيل

خدمة مجانية من صفحة الحوار الوطني للراغبين في المتابعة والتغطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

ذهبت لتحفيظها القرآن.. سيدة تتخلص من فتاة من أجل قرط ذهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ