عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| زلزال 3.85 ريختر غرب الطور.. وتلميذان يعثران على 100 ألف جنيه بعد خروجهما من الامتحان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

زلزال 3.85 ريختر على بعد 33 كيلو متر غرب الطور 

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية ، أنه قد سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 زلزال في تمام الساعة 10:12 دقيقة مساء ، على بعد 33 كيلو متر غرب الطور.

خطأ إملائي في امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية بالقليوبية

شهدت إدارة قها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجود خطأ إملائي بورقة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي في نهاية ماراثون الامتحانات.

تعليم بورسعيد تمنع دخول الهاتف المحمول وملحقاته في امتحانات الإعدادية

 ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

مستشفيات الدمرداش توقع بروتوكول لعلاج نحو 3000 مريض قلب سنويا

شهد اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس  توقيع بروتوكول تعاون مشترك  بين كل من مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" ، بهدف  الإرتقاء بالخدمات الصحية في المجتمع المصرى من خلال تطوير أقسام مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش" والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

الليلة فرصة لمشاهدة ملك الخواتم وسيد الحلقات كوكب زحل في سماء مصر

تتزين سماء مصر الليلة بظهور ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع كوكب زحل "سيد الخواتم و لؤلؤة المجموعة الشمسية"، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

تلميذان يعثران على 100 ألف جنيه بعد خروجهما من لجنة الامتحان

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف أسرة طالب وشقيقته بمدرسة التربية الإسلامية التابعة للإدارة شرق طنطا التعليمية عقب عثورهما على حقيبة بها 100 ألف جنيه ورفضهما العودة إلى منزلهما إلا بعد اللجوء إلى والدهما وإعادتها الحقيبة بالأموال التي بداخلها إلى مالكها. 
 

الورق اتأخر وجروبات الغش شغالة .. ماذا حدث في امتحانات الاعدادية؟

انطلقت اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

 

التعليم التربية والتعليم اخبار التعليم الاعدادية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

ترشيحاتنا

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

مختل عقليا يحاول إلقاء نفسه من أعلى لافتة إعلانية بدائري البساتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ