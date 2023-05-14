أخبار التعليم| زلزال 3.85 ريختر غرب الطور.. وتلميذان يعثران على 100 ألف جنيه بعد خروجهما من الامتحان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية ، أنه قد سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 زلزال في تمام الساعة 10:12 دقيقة مساء ، على بعد 33 كيلو متر غرب الطور.

شهدت إدارة قها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجود خطأ إملائي بورقة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي في نهاية ماراثون الامتحانات.

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

شهد اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" ، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية في المجتمع المصرى من خلال تطوير أقسام مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش" والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

تتزين سماء مصر الليلة بظهور ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع كوكب زحل "سيد الخواتم و لؤلؤة المجموعة الشمسية"، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف أسرة طالب وشقيقته بمدرسة التربية الإسلامية التابعة للإدارة شرق طنطا التعليمية عقب عثورهما على حقيبة بها 100 ألف جنيه ورفضهما العودة إلى منزلهما إلا بعد اللجوء إلى والدهما وإعادتها الحقيبة بالأموال التي بداخلها إلى مالكها.



انطلقت اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .