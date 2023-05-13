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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الورق اتأخر وجروبات الغش شغالة|حصاد أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلقت اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

وتمثلت المحافظات التسع التي انطلقت فيها اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج .

شاومينج ينشر الاسئلة والاجابات 

شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام اليوم تداولا لصور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم ، وذلك في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم .

حيث قام أحد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام بنشر صورة ورقة اسئلة الامتحان بالكامل بعد نصف ساعة فقط من توزيعها في اللجان  ، وكتب شاومينج “جاري الحل .. لحظات" ، ثم نشر شاومينج عبر تليجرام اجابات كاملة لامتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم وكتب "حل امتحان عربي الفيوم بالكامل ". 

تأخر وصول أسئلة اللغة العربية للجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالعريش

وفي العريش .. سادت  حالة من التوتر  بين طلاب الشهادة الإعدادية 2023  وأولياء أمورهم  بمدينة العريش، محافظة شمال سيناء،   بسبب تأخر وصول اوراق الأسئلة.

و وصل زمن تأخير توزيع اوراق الاسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، إلى ربع ساعة.

غش وغياب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وبالنسبة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية ..  تم رصد الطالبة  “م م  أ” بلجنة السنبلاوين الإعدادية  والطالبة “ر م  م” بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية  اثناء قيامها بتصوير الورقة الامتحانية وذلك من أجل غش مادة اللغة العربية. 

وعلى الفور قررت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، تحويل المخالفة للشؤون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه الطالبات والمراقب الأول حسب نص قانون تجريم الغش.

كما تم استبعاد رئيس لجنة امتحانية، و2 مراقب أول لتقاعسهم فى أداء عملهم، كما كلف شعبان بحصر كل من غاب عن اللجنه بدون عذر،  وتوقيع الخصم ثلاثة ايام بالأمر المباشر، مؤكدا على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب.

آراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم

أعرب طلاب   الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم ، عن سعادتهم الغامرة بسهولة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية اليوم ، واكدوا بأن الامتحان جاء فى متناول الطالب  الاقل من المتوسط وأن جميع الاسئلة سهلة والوقت مناسب .
 

وفي الدقهلية .. أعرب الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الشهاده الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية عن سعادتهم  من سهولة امتحان مادة اللغة العربية ، مؤكدين أنه كان فى منتهى السهوله واليسر.

وخلال استطلاع الاراء حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم ، اكدت الطالبات خلال بث مباشر " لصدى البلد" أن الامتحان كان مباشر وسهل وفى مستوى الطالب المتوسط وان الأسئلة كانت مباشرة حيث تمكن من الاجابة عليها قبل انتهاء الوقت الاصلى بنصف ساعة.

وفي شمال سيناء .. لم ترد لغرفة العمليات الرئيسة المختصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أى شكوى من أسئلة الإمتحانات في اليوم الأول،  كما بلغت نسية الحضور نمو ٩٩%.

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