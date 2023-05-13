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الليلة فرصة لمشاهدة ملك الخواتم وسيد الحلقات كوكب زحل في سماء مصر

كوكب زحل
كوكب زحل

تتزين سماء مصر الليلة بظهور ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع كوكب زحل "سيد الخواتم و لؤلؤة المجموعة الشمسية"، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب زحل "سيد الخواتم و لؤلؤة المجموعة الشمسية" مع القمر اليوم.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أننا نرى القمر مقترنا مع كوكب زحل "سيد الخواتم" حيث نراهما متجاورين في السماء بيحث يكون القمر عن يسار زحل يوم الليلة مع فجر يوم الأحد 14 مايو ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بعد الـثالثة صباحا باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء طوال الليل

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

زحل سيد الخواتم و لؤلؤة المجموعة الشمسية

ويعرف زحل بأنه جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

سبب تسمية كوكب زحل بهذا الاسم 

وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة الخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.

ويقضي في كل برج من الأبراج الفلكية نحو عامين ونصف، وبالإضافة إلى المعنى الأول للجذر زحل، فإنه يعني أيضاً بعد، ولذلك فإن تسمية العرب لكوكب زحل بهذا الاسم قد يكون بسبب بعده في السماء، أما الفرس فيطلقون على كوكب زحل اسم كيوان.

جدير بالذكر انه كان قد تزينت سماء مصر بظهور قمر التربيع الثاني لشهر شوال ويعد هذا هو التربيع الأخير لهذا الشهر وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

ووصل القمر لحظة التربيع الأخير يوم أمس الجمعة عند الساعة  03:14 دقيقة، وكان من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذو القعدة.

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