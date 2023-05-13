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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3.85 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

زلزال
زلزال

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية ، أنه قد سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 زلزال في تمام الساعة 10:12 دقيقة مساء ، على بعد 33 كيلو متر غرب الطور.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية : ان قوة زلزال اليوم 3.85 ريختر ، على خط عرض 28.01 شمالا ، وخط طول 33.40 شرقا و عمق 20.24 كم

وأضاف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية : لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة او وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وعلى جانب آخر ، كان قد ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه بشرق إيران، وفقًا لموقع “إيران انترناشيونال” المعارض.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، مشيرًا إلى أن مركزه يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.5 والطول الشرقي 45.5  درجة، ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

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