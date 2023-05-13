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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير يتوقع أداء إيجابيا لمؤشرات البورصة الأسبوع المقبل

صدى البلد

توقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى 17000 نقطة الأمر الذي قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 17400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، توقع عيد أن يشهد خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 3000 نقطة الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر ويدفعه إلى الصعود والأداء الإيجابي مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3070 نقطة.

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توقعات إيجابية.. خبيرة أسواق مال: البورصة قادرة على جذب استثمارات أجنبية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.

المؤشر الرئيسى حسام عيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشرات البورصة البورصة

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