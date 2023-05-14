مجلس أمناء الحوار الوطني يتطلع لمواصلة إصدار المزيد من قرارات العفو الرئاسي

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إنه قبل بدء جلسات لجان الحوار، أؤكد مجددا ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، منوها بأن المجلس يتعهد بمواصلة الرئيس النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد رشوان أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأكد مجددا أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.

وصرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، سيحضرون لمتابعة جلسات لجان الحوار الوطني، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 2023/5/14 الساعة 11 ظهرا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضور الصحفيين والإعلاميين

وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية، سيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن حق البث المباشر لكل جلسات الحوار مملوك حصريا للتليفزيون المصري (الهيئة الوطنية للإعلام)، وعدا هذا فمتاح لكل وسائل الإعلام ممارسة عملها المهني في تغطية الجلسات.