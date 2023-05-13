عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشكر مصر على جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى مصر على جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة 10 مساء اليوم السبت.

ووفقا لموقع "0404" العبري، فقد شكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تقدير دولة إسرائيل لجهود مصر الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح هنجبي، وفقا للموقع ، أن رد إسرائيل على المبادرة المصرية يعني "الرد على الهدوء بهدوء ، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم ، فإنها ستواصل القيام بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ والذي تم التوصل اليه برعاية مصرية، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد أسفر عن ارتقاء 33 شهيدا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير 51 وحدة سكنية بصورة كلية، وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية، منها نحو 50 وحدة باتت غير صالحة للسكن، عدا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر وقف إطلاق النار قطاع غزة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مصر الحثيثة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

بوساطة مصرية| موافقة الفلسطينيين والإسرائيليين على وقف إطلاق النار من 10مساء

الصفدي: أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم

ترشيحاتنا

كتابات الذكرى .. زاهى حواس يكشف تفاصيل غلق هرم خوفو

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ