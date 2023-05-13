إسرائيل تشكر مصر على جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع غزة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى مصر على جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة 10 مساء اليوم السبت.

ووفقا لموقع "0404" العبري، فقد شكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تقدير دولة إسرائيل لجهود مصر الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح هنجبي، وفقا للموقع ، أن رد إسرائيل على المبادرة المصرية يعني "الرد على الهدوء بهدوء ، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم ، فإنها ستواصل القيام بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ والذي تم التوصل اليه برعاية مصرية، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد أسفر عن ارتقاء 33 شهيدا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير 51 وحدة سكنية بصورة كلية، وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية، منها نحو 50 وحدة باتت غير صالحة للسكن، عدا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.