بعد مباراة الترجي.. قمصان يكشف حقيقة فرض عقوبات على إضاعة الفرص

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات سامي قمصان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير:"سامي قمصان: "لا صحة عما تردد عن وجود عقوبات مالية على أي لاعب بسبب ضياع الفرص".

وتابع:"سامي قمصان: " نضع تركيزنا داخل الملعب وعلى الأمور الفنية فقط و ندرك حجم المسئولية والبطولات هدف كولر مع الأهلي".

ويذكر أنه قد علق احمد شوبير علي فوز الأهلي علي الترجي التونسي بثلاثية في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك"الأهلي يكتسح الترجي التونسي بثلاثية نظيفة ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 🏆🦅🦅"



وحقق الأهلي الفوز علي الترجي بثلاثية نظيفية برادس في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.