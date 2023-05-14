رضا عبد العال: الأهلي فاز على الترجي بروح اللاعبين

قال رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، يعود للاعبين.

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة " TeN": "لاعبو النادي الأهلي كلمة السر في الفوز الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في رادس، فهم يلعبون من أجل إسعاد الجماهير، والفضل يعود إليهم في الفوز الكبير، ليس للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، فلم يضف أي جديد، ولست مقتنعاً بإمكانياته الفنية".

وأردف رضا عبد العال: "تعادل الوداد مع صن داونز في المغرب، يصب في مصلحة الفريق الجنوب إفريقي، حيث أن لقاء الإياب سيكون على ملعب الأخير، وهو ما سيسهل من مهمة الفريق".

وتابع: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي هو الفريق الأفضل في القارة السمراء حالياً ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين وأسلوب لعب خاص به، وأخشى على الأهلي من مواجهته في النهائي".