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أخبار البلد

القومي الطفولة: نساهم في تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين

صدى البلد

قال المجلس القومي الطفولة والأمومة، إنه يتابع مع الجهات الشريكة تقديم كافة سبل الدعم للأطفال المصريين العائدين والأشقاء النازحين، من دولة السودان.

يأتى ذلك في اطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخى بين الشعبين الشقيقين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتوفير كافة الخدمات الطبية والنفسية للأطفال العائدين.

وأوفد المجلس صبرى عثمان، مستشار المجلس للحماية، لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للأطفال بمعابر مدينة أسوان والتأكد من التنسيق الكامل مع لجنة الحماية بمحافظة أسوان.

ونظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومديرية الشئون الصحية بأسوان ومنظمة يونيسف مصر ومنظمة الصحة العالمية وجمعية كاريتاس لقاء تدريبي بعنوان "تدريب على الإسعافات الأولية" للسادة مدير وأعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسوان، كما تم زيارة معبر كركر وقسطل بحضور الدكتورة المهندسة غادة يحيى أبو زيد نائبة المحافظ والسيدة السفيرة نيفين الحسيني  نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين والاتجار بالبشر وممثلي يونيسف والمفوضية السامية لشئون اللاجئين للاطلاع على العمل وما يقدم من خدمات ورعاية للأطفال النازحين من دولة السودان.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتاحة سبل الإبلاغ والتواصل مع المجلس للأطفال النازحين من دولة السودان وذلك من خلال الآليات التي يوفرها المجلس للاتصال والتواصل الفعال وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال تطبيق نبتة مصر.

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