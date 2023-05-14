أحمد دويدار: مواجهة صن داونز المحتملة صعبة على الأهلي

يرى أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بأن مواجهة صن داونز ستكون صعبة على الأهلي، حال تأهل الفريقين للدور النهائي.



وقال أحمد دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " مباراة الأهلي أمام صن داونز ستكون صعبة على الفريق الأحمر، إذا تقابل الفريقين في الدور النهائي".



وتابع أحمد دويدار: "المباراة ستكون صعبة على الأهلي لعدة أسباب منها أن الأهلي سيخوض مباراة العودة في جنوب أفريقيا، في طقس صعب، وقدرات بدينة كبيرة للاعبي الفريق الجنوب أفريقي".



وأتم: "هذا بالإضافة إلى أن صنداونز (كعبه عالي) على الأهلي خلال الفترة الأخيرة".

