توجيهات هامة للرئيس السيسي لخدمة أصحاب المعاشات.. تعرف عليها

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الدولة تهتم بكبار السن، وعلقت على عدد من المبادرات الهامة، خاصة في الاهتمام بملف المعاشات، ووجه الرئيس السيسي بتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الموارد البشرية، وتحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

وتدخلت الإعلامية فرح سعيد قائلًة “الرئيس وجه برفع كفاءة مكونات البنية التحتية، في إطار سعي الدولة لتطوير الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات”.

تخدم شريحة كبيرة

وأشارت فرح سعيد إلى أن الهيئة تخدم شريحة كبيرة من المجتمع المصري