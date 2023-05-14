عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توجيهات هامة للرئيس السيسي لخدمة أصحاب المعاشات.. تعرف عليها

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الدولة تهتم بكبار السن، وعلقت على عدد من المبادرات الهامة، خاصة في الاهتمام بملف المعاشات، ووجه الرئيس السيسي بتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الموارد البشرية، وتحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

 

 

وتدخلت الإعلامية  فرح سعيد قائلًة “الرئيس وجه برفع كفاءة مكونات البنية التحتية، في إطار سعي الدولة لتطوير الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات”.

 

 تخدم شريحة كبيرة

وأشارت فرح سعيد إلى أن الهيئة تخدم شريحة كبيرة من المجتمع المصري 

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرئيس السيسي الاعلامية رشا مجدى الإعلامية فرح سعيد التكامل الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

صرف معاش تكافل وكرامة غدا | استعدادات وتجهيزات مكثفة لتوفير المعاشات

ترشيحاتنا

السيسي يوجه الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الوطنية لاستصلاح الأراضي: نهاية هذا العام تصل توشكى إلى 500 ألف فدان

انتخابات مصيرية.. شاهد| منكوبو زلزال تركيا يدلون بأصواتهم

موسم حصاد القمح.. السيسي: حريصون على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية

الوطنية لزراعة الأراضي الصحراوية: استصلاح 460 ألف فدان حتى نهاية عام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

فيديو

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ