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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بمزارع كلية الزراعة بالنوبارية

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته بمزارع الجامعة بمنطقة النوبارية، والتي تضم مزرعتي كلية الزراعة بالإمام مالك، وقرية محمد عبد الوهاب والتي تبلغ مساحتهم ٧٥ فدان ، بالإضافة الى ١٢.٥ فدان تابعة لمعهد الأراضي القاحلة .

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ود . أسامة البحيري عميد معهد الأراضي القاحلة.


وبحضور الدكتورة  ولاء السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، مهندس احمد نور مهندس المزارع والمهندس عوض دسوقي مدير الكلية.

وأوضح المتيني، أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه، شئ يسعد الجميع ، مضيفا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلا .

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وأكد علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء، وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية  والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن، مضيفا ان الجامعة تعمل علي ادخال طرق حديثة فى الزراعة  باستخدام طرق الزراعة الذكية و الرى الذكى.

ووجه المتيني، بضرورة معايشة باحثي الماجستير والدكتوراة بكلية الزراعة ومعهد الاراضي القاحلة لارض الواقع ليكون بحثهم نتيجة معايشة واقعية حقيقية مما يضفي إضافة علمية حقيقية للبحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى وجود خطة مستقبلية لدراسة استزراع ارض الجامعة فى الوادى الجديد.

وأوضح د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، ان الكلية تمتلك مزرعتين، الأولى بقرية محمد عبد الوهاب تبلغ مساحتها ٢٥ فدان مزروعة بالبرتقال الصيفي المخصص للتصدير، تبلغ متوسط الإنتاجية السنوية للمزرعة ٣٠٠-٣٥٠ طن مما يساهم بشكل كبير في الإنتاج بمصر، كما يتم زراعة بعض الحاصلات البينية مثل البطاطس حيث بلغ ٣٢ طن، ٣٨ طن من البصل، ٢٥ طن من الفول البلدي الي جانب محاصيل متنوعة مثل الطماطم واللب والفاصوليا بلغت حوالي ٣٢ طن.

وتابع: أما المزرعة الأخرى فهي بمزرعة الإمام مالك تبلغ مساحتها ٤٥ فدان، تم تحضيرها ببعض المحاصيل مثل الفول، الفاصوليا والثوم تمهيدا لزراعتها بالكامل بالموالح لتكون إضافة للمزرعة الاخري
متوقع انتاج ١٠٠٠ طن من الموالح سنويا من المزرعتين.

وأوضح د. أحمد جلال، أنه يتم  إستخدام احدث النظم في الزراعة وكافة طرق الري الحديثة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوض المياة تبلغ مساحته ٦٠٠٠متر مكعب لاستغلاله في الثروة السمكية وهو يعد من اول احواض الاستزراع  السمكي  بالمناطق الصحراوية.

وأكد عميد كلية الزراعة ، أنه تم بذل مجهود كبير لاسترداد المزرعتين من واضعي اليد.

كما التقي د. محمود المتيني ، د . تروي بيتر Troy peters استاذ هندسة الري بجامعة واشنطن ، الامريكية 
د.اليزابيث جلسباي Elzabeth gillispie استاذ الاراضي بجامعة واشنطن، بحضور د. عاطف نصار
مستشار وزير الموارد المائيه والري، الدكتور يسري خفاجي قطاع تطوير الري، ود. ياسر عزت عرفة استاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة ، وذلك لمناقشة تطبيق تكنولوجيا الري الذكي بالزراعة المصرية ضمن انشطة المشروع الممول بين مركز المتميز للمياة بالجامعة الامريكية وجامعة عين شمس.

الدكتور محمود المتيني كلية الزراعة عميد كلية الزراعة الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس

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