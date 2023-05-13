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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم الفني المصدر الرئيسي لإمداد السوق بالعمالة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ،أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية تعتبر بديلا مناسبا لخريجي الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوي العام، لافتا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية لديها العديد من المميزات التي تؤهل الطالب لمواكبة سوق العمل.

 

وأكد الدكتور مجدى حمزة، أن القيادة السياسية تولى  اهتمام بالغ بالتعليم الفني حيث أعدت وزارة التربية والتعليم بدائل جيدة للثانوية والعامة التي توفر عددا كبيراً من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي.

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وأشار الخبير التربوي إلي ،  أن نظام الـ 5 سنوات في التعليم الفني يمكن الطالب من الدخول إلى الجامعات التكنولوجية والحصول على شهادة عليا،مؤكداً  بضرور، مساهمة رجال الأعمال في إنشاء مدارس صناعية بداخل مصانعهم، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الصناعات الموازية.

وأوضح، أن هناك قصورا من الإعلام و وزارة التربية والتعليم في التعريف عن التعليم الفنى، وتوضيح للمواطنين مستقبل الأبناء والطلبة فى ظل وجود التعليم الفنى الذى يمكنه من إيجاد فرصة عمل بمرتب مجزٍ.

 

وتابع الخبير التربوي ، أنه من أبرز المشاكل التي تواجه التعليم الفني هي زادت الفجوة بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ارتباط منظومة المنهج ببعضها، وضعف التنسيق والتكامل بين قطاع التعليم الفنى بالوزارة والوزارات المعنية ذات الصلة بالتعليم الفنى فى مجال التدريب .
 

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