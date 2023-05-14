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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسيقى هشام خرما تزين البطولة العالمية لألعاب الماء World Aquatics

هشام خرما
هشام خرما

شارك المؤلف الموسيقى هشام خرما في البطولة العالمية لألعاب الماء World Aquatics والمقام في مدينة الغردقة بمنطقة سوما باي، حيث تستضيف مصر ثلاث بطولات مائية تتضمن كأس العالم للبالية المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة مايقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.

وقام هشام بتأليف وعزف الموسيقى الرسمية للمسابقة، كما عزف مقطوعات موسيقية من تأليفه، ولكن بتوزيع جديد، بجانب عزف مقطوعتين جديدتين لأول مرة.

وامتازت موسيقى هشام خرما بإيقاع مميز يتناسب مع أجواء الفعالية، مع استخدام الآلات جدية لخلق إيقاع ملائمة للإيقاع المائي.

كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، يشارك فيه ما يقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم، وهو واحد من 3 بطولات مائية تستضيفها مصر، بالإضافة إلى كأس العالم للباليه المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية.

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وقد انطلق مؤخرًا لهشام خرما فيلم “يوم 13” في دور العرض المصرية، والذي ألّف موسيقاه التصويرية، وهو أول فيلم عربي روائي يُعرض بتقنية 3D في العالم، وقد تجاوزت إيرادات الفيلم 22 مليون جنيه مصري، وهو من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وكان هشام خرما قام بتأليف موسيقى كأس العالم للجمباز والذي انطلق في مصر 27 أبريل الماضي، وقام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، كما أحيا عرضًا مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى الجمباز.

هشام خرما
هشام خرما
هشام خرما
هشام خرما
هشام خرما
هشام خرما
هشام خرما
هشام خرما
المؤلف الموسيقي هشام خرما الموسيقي هشام خرما هشام خرما موسيقى هشام خرما فيلم يوم 13

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