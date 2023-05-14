إيران: نأمل أن نرى انفتاحًا جديًا في العلاقات مع مصر

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في أن تشهد العلاقات بين بلاده ومصر تطورًا وانفتاحًا جديًا ومتبادلاً، في إطار سياسة ورؤية حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي التي تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة ومع مصر الشقيقة والصديقة.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، أشار أميرعبداللهيان اليوم الأحد في مقابلة خاصة مع الوكالة، إلى ارتقاء مستوى العلاقات بين إيران ومصر، موضحًا أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة لذلك هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.

ولفت إلى أن هناك دولًا تبذل جهودًا وتشجع إيران ومصر على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما، مؤكدا ترحيب طهران بتطوير العلاقات مع القاهرة.

وأوضح أن هناك لقاءات جمعت رؤساء مكتب رعاية المصالح للبلدين في طهران والقاهرة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني ، عن أمله في أن تشهد بلاده الانفتاح في العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة لتحقيق ذلك وفي إطار سياسة الحكومة الايرانية القائمة على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.