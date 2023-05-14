التحقيق في منشورات ضد محرم إينجه.. و17 اعتقالًا في تركيا

أدلى مكتب المدعي العام في أنقرة ببيان بشأن التحقيق، الذي تم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد رئيس حزب الدولة محرم إينجه ، وفق ما ذكرت صحف تركية.

وذكر البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام أنه تم اعتقال 17 مشتبهاً بهم، وتم طلب مذكرات توقيف بحق 4 من المشتبه بهم الموجودين في الخارج.



وقبيل بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المنعقدة اليوم، والتي تعد الأشد تنافسا حسب المراقبين، جاء إعلان المرشح الرئاسي عن حزب الدولة محرم إنجه انسحابه من السباق.

ودعا إنجه الناخبين الأتراك إلى التصويت لفائدة حزبه حزب الدولة ، من أجل دخول البرلمان، بينما تشتد منافسة محمومة بين المرشحين.

ويأتي هذا الانسحاب فيما تشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة أي من "تحالف الجمهور" الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو تحالف المعارضة على حسم الأغلبية في الانتخابات البرلمانية.



ووفق محللين فإن ترشح إنجه كان يضعف من حظوظ المعارضة، وأن انسحابه قد يسهم في رفع حظوظها التنافسية.