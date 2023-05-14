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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصة الكاملة لأزمة خالد الفايد ونصر محروس

صدى البلد

أثارت أزمة المنتج هانى محروس والمطرب المعتزل خالد الفايد جدلا واسعا خلال الأيام الماضية خاصة بعدما صرح  الأخير فى بعض الصحف أنه تلقى تهديدات من المنتج هاني محروس بعد اعتزاله بشكل مفاجئ بسبب العقد المبرم بينهما والذى يحتوى على مبلغ ضخم مما جعله يترك مصر ويسافر لكي يتجنب تلك التهديدات.

رد هانى محروس

ونفى هاني محروس فى تصريح خاص لـ صدى البلد ما تردد حول اتهامه بتهديد خالد الفايد بسبب العقد المبرم بينهما واعتزاله بشكل مفاجئ قائلا: أنا أول مرة أسمع هذا الكلام وأنى لم أقم بفعل أى شىء ضد خالد الفايد.

وأضاف محروس قائلا: مليش علاقة بخالد الفايد ولا فى أى تهديدات فى الموضوع بأى شكل من الأشكال.

سيف مجدى يدافع عن هانى محروس

حرص الفنان سيف مجدي، على الدفاع عن المنتج هاني محروس بعد ازمته الاخيرة مع الفنان المعتزل خالد الفايد.

كتب سيف مجدي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” : “كلمتين في حق الاستاذ هاني محروس .. طبعا مش كل الناس عارفة اني كنت مع الاستاذ هاني في الشركة وقعدنا مع بعض ٦ سنين من التعامل المحترم الطيب منه و من العائلة كلها و كنت بحريتي جدا من الناحية الدينية و انتجلي اكتر من دعاء ديني في رمضان .. ف مش اي كلام يتقال ياجماعة”.

هاني محروس يرد على تصريحات خالد الفايد

المنتج هاني محروس على تصريحات خالد الفايد، نجم ذا فويس، قائلا إنه لم يخطئ في حق أحد، كما وجه رسالة شكر لكل من دافع عنه.

وقال هاني محروس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام: بشكر كل الناس ومراتي وأخواتي وبشكرك يا خالد لأنك خلتني أحس إن كل الناس بتحبني وعارفين مين هاني محروس وإني معملش الكلام دا، وأنت حاولت تبين حاجة محصلتش.

وأضاف هانى محروس :"بشكر ربنا حق ومغلطتش في حد وأحلى حاجة في الدنيا إني أنام وأصحى ألاقي كل الناس كاتبين ليا كلام حلو وأعرف أن لسه فيه خير في الناس، ودا فضل وعدل من ربنا والإحساس اللي أنا فيه دا نعمة وربنا سخر ليا ناس ترد.

وواصل هاني محروس: “الحمد لله أنا مردتش ومش هرد لأني واثق في الله وفي نفسي وعمري ما أعمل الكلام دا ومتشكر ألف مرة لكل من دافع عني”.

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