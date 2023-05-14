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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغم الأزمات العالمية.. مفاجأة فى إنتاج مصر من البطاطس وحجم التصدير

صدى البلد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إلى جانب افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.

 

صادرات مصر الزراعية
 

وقال السيد القصير وزير الزراعة أنها المرة الأولى التي تصل فيها مصر إلى 6.5 مليون طن إنتاج زراعي طازج، رغم ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت "القصير" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع إنتاج البطاطس وموسم حصاد القمح اليوم إلى أن تصدير الإنتاج الطازج بـ3.3 مليار دولار، ومنتجات التصنيع الزراعي بـ4.2 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي المصدر من الإنتاج الزراعي 7.5 مليار دولار .

وأكمل: "نزرع 540 ألف فدان في الـ3 عروات، العام الماضي صدرنا 870 ألف طن، والعام الذي يسبقه 650 ألف طن، وروسيا استوردت العام الماضي من مصر 270 ألف طن، وهذا العام 380 ألف طن" .

نصدر 800 الف

 

فيما صرح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن البطاطس تحتل المركز الثاني فى تصدير السلع الزراعية ، وذلك بعد الموالح ، حيث نصدر حوالى 800 ألف طن من محصول البطاطس كل عام .
 

وأضاف " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أننا نزرع 600 ألف فدان  من البطاطس كل عام لذا تعتبر أهم الخضروات المتواجدة فى مصر ، مشيرا إلي أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصنع إنتاج البطاطس يضيف قيمة مضافة للمحصول ، كما يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين .
 

وتابع قائلا :" تصنيع المنتجات الزراعية من أهم أولويات القيادة الزراعية لإنه يساهم فى تحسين مستوى المزارعين،  كما تعمل على تنمية القطاع الزراعي،  ويمنع خسائر الفلاحين نتيجة كثرة المعروض من البطاطس" .

البطاطس إفتتاح مصنع إنتاج البطاطس إفتتاح مصنع افتتاح موسم حصاد القمح الأزمة الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيد القصير وزير الزراعة

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