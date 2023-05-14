مسألة وقت..صحيفة أمريكية تعلن موعد انضمام أوكرانيا لـ الناتو

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، إن الناتو سيعلن تقديم مساعدة فورية إلى كييف في قمة "فيلنيوس" ولكن ليس العضوية في الحلف.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الناتو سيؤكد لكييف في قمة ليتوانيا المقبلة أن عضوية أوكرانيا في الحلف مسألة وقت وإجراءات. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وفي وقت سابق، تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الثلاثاء تعزيز دعمهما لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج: "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا"، حيث أرسلت دول تنتمي للناتو والاتحاد الأوروبي، أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أعتقد أنه يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع المعدات العسكرية التي تحتاج لها ويمكنها استخدامها للدفاع عن أراضيها".