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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

صدى البلد

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، كما أشاد الاتحاد بدور مصر في تسهيل الاتفاق بين الجانبين.

كما قدم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهود مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم،  أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيلين والفلسطينيين والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية على الرغم من الانتكاسات المتكررة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني إن مصر، وهي وسيط منذ فترة طويلة في غزة، ضمنت موافقة كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على اقتراحها الأخير لوقف إطلاق النار .

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