انتخاب محرم هلال رئيساً لاتحاد المستثمرين

أجريت اليوم انتخاباتِ مجلسِ الإدارة الجديد للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين .

أسفر التصويتُ بإجماع أعضاء الجمعية العومية العادية لاتحاد المستثمرين عن نجاح الدكتور محرم هلال ، وتم انتخابه رئيساً للاتحاد،الدكتور أسامة حفيلة ، نائباً للرئيس ،والدكتور محمد خميس شعبان ، أميناً عاماً للاتحاد ، الدكتور صبحي نصر ، أميناً للصندوق ، ورئيساً للمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي .

وتضمن أعضاء مجلس الإدارة : محمد المرشدي ، والدكتور سمير عارف ، والدكتور محمد سعد ، والمهندس علي حمزة ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس عبد الله الغزالي ، والمهندس علاء السقطي .



انتخابات اتحاد المستثمرين

وشملت الانتحاباتُ أربعةَ أعضاءٍ جُدد هم



المهندس بهاء العادلي ، رئيس جمعية مستثمري بدر ،النائبة ، هالة فوزي أبو السعد ، عضو مجلس النواب ‘ عبير عصام ، رئيس جمعية مصر العليا للتنمية.سامي سليمان ، رئيس جميعة مستثمري نويبع وطابا ،فضلاً عن عضوين للمكتب التنفيذي ،مها حسن ،دعاء قنديل ،وأشرف علي فعاليات التصويت ، اللواء حسام الشهاوي ، المدير العام لاتحاد المستثمرين .



أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

وقد أعلن رئيس اتحاد المستثمرين ،الدكتور محرم هلال ، تجديد الثقة في سيدة الصناعة ، ياسمين خميس ، رئيساً فخرياً لاتحاد المستثمرين ، تقديراً لجهدها وعطائها الكبيرين ، ووالدها ، رجل الصناعة الراحل ، محمد فريد خميس ، وقد وافق الأعضاء الجدد بالإجماع .