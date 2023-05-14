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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتخاب محرم هلال رئيساً لاتحاد المستثمرين

الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال رئيسا لاتحاد المستثمرين

أجريت اليوم انتخاباتِ مجلسِ الإدارة الجديد للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين . 

 أسفر التصويتُ بإجماع أعضاء الجمعية العومية العادية لاتحاد المستثمرين عن نجاح الدكتور محرم هلال ، وتم انتخابه رئيساً للاتحاد،الدكتور أسامة حفيلة ، نائباً للرئيس ،والدكتور محمد خميس شعبان ، أميناً عاماً للاتحاد  ، الدكتور صبحي نصر ، أميناً للصندوق ، ورئيساً للمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي .

وتضمن أعضاء مجلس الإدارة  :  محمد المرشدي  ، والدكتور سمير عارف ، والدكتور محمد سعد  ، والمهندس علي حمزة ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس عبد الله الغزالي ، والمهندس علاء السقطي .
 

انتخابات اتحاد المستثمرين

وشملت الانتحاباتُ أربعةَ أعضاءٍ جُدد هم 
 

المهندس بهاء  العادلي ، رئيس جمعية مستثمري بدر ،النائبة ، هالة فوزي أبو السعد ، عضو مجلس النواب ‘ عبير عصام ، رئيس جمعية مصر العليا للتنمية.سامي سليمان ، رئيس جميعة مستثمري نويبع وطابا ،فضلاً عن عضوين للمكتب التنفيذي ،مها حسن ،دعاء قنديل ،وأشرف علي فعاليات التصويت ، اللواء حسام الشهاوي ، المدير العام لاتحاد المستثمرين .
 

أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

وقد أعلن رئيس اتحاد المستثمرين ،الدكتور محرم هلال ، تجديد الثقة في سيدة الصناعة ، ياسمين خميس ، رئيساً فخرياً لاتحاد المستثمرين ، تقديراً لجهدها وعطائها الكبيرين ، ووالدها ، رجل الصناعة الراحل ، محمد فريد خميس ، وقد وافق الأعضاء الجدد بالإجماع .

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